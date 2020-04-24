Популярные машины для женщин и критерии выбора

Особенности выбора авто для девушки
Женщины обращают внимание на компактные, визуальные красивые автомобили. Чаще всего — хэтчбеки, лифтбеки. Значительно реже — седаны и универсалы.
- размер кузова;
- автоматическая трансмиссия;
- цвет модели;
- техническое оснащение;
- эргономичность (комфортное внутреннее пространство).
Современные автоледи предпочитают ярким цветам более спокойные оттенки: белый, серый и черный. Поэтому стереотипная красная иномарка уже вряд ли является пределом мечтаний каждой девушки. Подойдёт небольшой, ухоженный автомобиль сегмента А или В, не старше 5 лет, на котором легко и приятно ездить в городском потоке.
Как приобрести качественную и недорогую машину: советы мастеров
- стоимость запчастей (оригиналы стоят дороже, б/у и дубликаты можно купить дешевле);
- расход топлива (чем меньше, тем лучше);
- мощность двигателя (от мощности зависит налог на транспорт);
- установленные сроки проведения TO;
- пробег автомобиля, если автомобиль взят на вторичном рынке;
- цена ТС.
Топ лучших моделей по ценовой категории для прекрасного пола
Автомобили можно разделить на три сегмента: бюджетный, средний и премиальный. Лучшие представители каждой из этих категорий указаны в данном топе.
Бюджетные автомобили до 500 000 рублей
Автомобилидо 500 тыс. рублейвходят в категорию бюджетных и лучше всего подойдут для начинающих автоледи в качестве первого транспортного средства. Основу категории составляют небольшие машины B-класса.
Сitroen C1
C1 — это малолитражный компактный городской автомобиль с множеством вариантов персонализации (хэтчбек с тремя и пятью дверями, кабриолет). Эксплуатационные расходы низкие, а вот ходовые качества наоборот.
- экстерьер;
- низкие эксплуатационные расходы;
- комфортная езда.
- тесные задние сиденья;
- шумный двигатель.
Chevrolet Lacetti
Lacetti - это автомобиль среднего класса, пришедший на замену хэтчбеку Daewoo Nubira. Оба заменены в 2009 году на Chevrolet Cruze.
- автоматическое переключение передач без задержки;
- лёгкий старт в жару и мороз;
- крупные наружные зеркала;
- подсветка приборной панели с возможностью регулировки яркости.
- повышенный расход топлива;
- при пробеге более 50 тыс. км происходит перекос дверей и закрывать их становится трудно;
- ухудшение динамики при включении кондиционера;
- чувствительность к качеству топлива;
- хлипкие элементы кузова.
Peugeot 208
Хэтчбек Peugeot 208 — автомобиль из сегмента малолитражек. Это субкомпактный автомобиль с множеством доступных двигателей.
- дизайнерские решения;
- множество вариантов спецификации;
- система безопасности.
- высокая стоимость;
- нет бесключевого входа и камеры заднего вида;
- шумный двигатель.
Ford Fiesta
Ford Fiesta 2019 года выпуска является типичным малолитражным автомобилем среднего класса. Он предлагает управляемость и маневренность, но в то же время имеет тесные задние сиденья, маленькое багажное пространство и в целом невысокую вместительность салона.
- низкие эксплуатационные расходы;
- тормоза;
- 7 подушек безопасности, контроль устойчивости.
- тесные задние сиденья;
- размер багажника;
- высокая цена, по сравнению с конкурентами.
Peugeot 107
Peugeot 107 — это хороший вариант для начинающих женщин-водителей. Легко управляется и имеет хорошую эргономику, благодаря чему подходит для городского стиля вождения.
- приятная езда;
- бодрый, но при этом экономичный двигатель;
- цена;
- электроника.
- на высоких скоростях начинает шуметь;
- небольшой размер багажника.
SkodaFabia
Skoda Fabia — это некрупный утилитарный микрокар с внушительным выбором экономичных двигателей, вместительным багажником и просторным салоном. Хорошо подойдёт практичным городским женщинам.
- много места в багажнике и салоне;
- экономичность и утилитарность во всём.
- езда на нём довольно скучная и медленная.
Nissan Micra
Nissan Micra привносит в классический дизайн компактной малолитражки футуристический внешний вид и дизайн салона. Но по цене он обойдётся чуть дороже, чем некоторые альтернативы.
- внешний вид и интерьер;
- тихая и мягкая езда;
- экономичность.
- дороже многих конкурентов;
- недостаточно простора в задней части салона;
- скромная производительность.
Renault Clio
Субкомпактный пятиместный хетчбек "В"-класса с отличной эргономикой салона. Легкий, маневренный и практичный, он справляется с городским автомобильным потоком, но явно не предназначен для езды в своё удовольствие.
- интерьер;
- много внутреннего пространства;
- качественная мультимедийная система.
- экстерьер практически не изменился по сравнению со старыми моделями;
- довольно простенькие комплектации.
Lifan Smily
Мини 5-дверный хэтчбэк в обновленном классическом дизайне. Лёгкий, быстроходный, утонченный, с налётом классики, он придётся на вкус городским автоледи.
- внешний вид;
- множество стандартного оборудования.
- слабый двигатель;
- броский интерьер.
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark 2022 года - это утилитарная малолитражка с кузовом типа хэтчбек. Обладает высокой маневренностью и хорошо оснащена технически, но довольно медленно набирает скорость и имеет ограниченное место в задней части салона.
- маневренность;
- комфортная езда;
- техническая начинка;
- множество выдвижных ящичков и отделений, специально для женской аудитории;
- надежность.
- вялая езда по трассе;
- не хватает нескольких базовых функций;
- небольшое багажное отделение.
Hyundai Getz
Hyundai Getz — это пятидверный хэтчбек с высоким кузовом, но небольшими габаритами самого автомобиля. Подойдёт для неторопливой езды в черте города для двоих.
- эргономичная организация свободного пространства;
- техническое оснащение;
- компактные размеры.
- броский экстерьер;
- ограниченный интерьер;
- тяжелая подвеска, снижающая комфорт от управления машиной.
Matiz
Matiz — это небольшой пятиместный автомобиль А-класса от корейского автопроизводителя Daewoo Motors (ранее — GM Korea).
Плюсы:Well done! You successfully read this important alert message.
- экстерьер;
- широкое внутреннее пространство;
- экономичность.
- слабая антикоррозийная стойкость;
- слабая безопасность.
Машины для женщин до — 1 000 000 рублей
В ценовой сегмент "до миллиона" в России входят в основном укомплектованные субкомпакты, седаны и хетчбэки В-класса. Также популярны бюджетные кроссоверы.
Lada Vesta
Lada Vesta - это компактный семейный седан производства АвтоВАЗа со слабым двигателем и небольшой грузоподъемностью, но при этом отличными ходовыми качествами и экономичностью.
- цена;
- ремонтопригодность;
- ходовые качества;
- экономичность;
- регулировка сидений.
- качество сборки;
- низкая надежность;
- недолговечность;
- дизайн салона;
- невысокая маневренность.
KIA Cerato
Kia Cerato — это компактный автомобиль, относящийся к тому, что называют С-классом - классу небольших семейных автомобилей, которые находятся посередине между малолитражками и средними авто. Он выпускается компанией Kia Motors уже больше четырех поколений: с 2003 года по настоящее время. При покупке доступны три вида кузова: купе, седан и хэтчбек.
- эргономика внутреннего пространства;
- управление;
- автоматическое торможение в стандартной комплектации.
- слабый двигатель во всех комплектациях кроме GT;
- экономия топлива.
Opel Corsa
Субкомпактный хэтчбек класса "В". Пятидверный в стандартной модификации или трёхдверный или в кузове купе. Обладает хорошим техническим оснащением и отличными ходовыми качествами.
- комплектация;
- шустрый двигатель;
- ходовые качества;
- шумоизоляция.
- система охлаждения;
- мало пространства в багажнике.
Toyota Yaris
Недорогой малолитражный автомобиль с вместительным багажником. Идеален для шопинга и небольших путешествий.
- множество стандартных функций;
- качество сборки;
- экономичность;
- хорошая управляемость для своего класса.
- ускорение медленное даже для малолитражного сегмента;
- компактность салона может стать проблемой для высоких водителей;
- наличие спортивной подвески идёт в ущерб комфортной езде;
- ограниченное внутреннее пространство.
Kia Rio
Автомобиль малого класса Kia Rio является самой продаваемой моделью компании Kia Motors и наиболее востребованной иномаркой в России вообще. Последняя версия четвертого поколения имеет просторный салон, комфортное управление и продвинутое техническое оснащение.
- улучшенная шумоизоляция;
- качество сборки и материалов;
- 1,0-литровый бензиновый двигатель;
- семилетняя гарантия (ведущая в отрасли).
- некомфортно ездить на трассе;
- нет ощущения рулевого управления;
- модель не сильно выделяется на фоне конкурентов.
Hyundai I10
Комфортный супермини хэтчбэк, популярный европейских городских женщин. В стандартной 5-дверной комплектации, несмотря на небольшие размеры, имеет просторное внутреннее пространство.
- стильный экстерьер;
- управляемость;
- размер багажника.
KIA Picanto
Kia Picanto — маневренная малолитражка от Kia Motors. Подходит для любых поездок, отлично выглядит и имеет просторный багажник.
- много места в багажнике;
- динамика и маневренность;
- семилетняя гарантия.
- на трассе может быть некомфортно;
- мало простора в задней части салона.
Автомобили для женщин дороже 1 миллиона рублей
Микрокары, автомобили класса "А" и "В" в России считаются премиальными. Топ лучших легковых автомобилей по цене дороже 1 000 000 рублей:
Volkswagen Golf
VW Golf MK8 — отличный семейный автомобиль. Хорошая управляемость и множество вариантов спецификации делают эту модель перспективной как для начинающих водительниц, так и для ветеранов.
- дизайн и качество сборки;
- пробивные характеристики двигателя;
- комфортное вождение;
- просторный багажник.
Минусы: ограниченное пространство для плеч в задней части салона.
Toyota Corolla
Toyota Corolla — это удобный и хорошо управляемый гибрид с низкими эксплуатационными расходами. Хотя некоторым может не понравиться его утилитарность.
- стандарты безопасности;
- просторный салон;
- надежность;
- качество сборки.
- маленький багажник;
- отсутствуют задние вентиляционные отверстия и USB-порты на задних сиденьях;
- отсутствует мониторинг слепых зон.
Mazda 3
Надежный и практичный японский автомобиль. Производительный и технически совершенный.
- интерьер;
- ходовые показатели;
- надежность и качество сборки;
- лучшая управляемость и маневренность в своём классе.
- ограниченное пассажирское пространство;
- расход топлива высоковат.
MINI Cooper
Субкомпактный хэтч В класса, выпускающийся с пятью или тремя дверьми. Подойдёт любителям классического дизайна.
- экстерьер;
- динамика;
- ходовые качества;
- низкий расход топлива.
- маленький багажник;
- капризный мотор.
Лучшие машины – автомат
- Toyota Land Cruiser 200;
- Hyundai Solaris;
- Kia Rio;
- Toyota Corolla;
- Mazda 6.
Внедорожники и кроссоверы
- Toyota Fortuner;
- Skoda Kodiaq;
- Mitsubishi Outlander;
- Peugeot 5008;
- Hyundai Santa Fe.
Седаны и хэтчбеки
- Renault Logan;
- KIA Rio;
- Peugeot 208;
- Hyundai Solaris;
- LADA Granta.
Что выбрать для девушки, которая только окончила автошколу?
- компактный, но не яркий Kia Rio или Renault Logan;
- стильный, но более дорогой Picanto или Kia Soul.
— недорогая машина с четырьмя типами кузова на выбор.
В этом топе продемонстрированы только популярные на российском рынке автомобили. Kia и Hyundai уже традиционно возглавляют списки самых дамских марок. И если на Западе, особенно в США на вершине популярности находится Toyota, то в России именномодели Kia стали эталонами автомобильного дизайна для женщин.