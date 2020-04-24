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Популярные машины для женщин и критерии выбора

Популярные машины для женщин и критерии выбора

Артем Шалыгин
Артем Шалыгин
24 апреля 2020 г.
Время чтения: 15 минут
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Небольшие автомобили с автоматом традиционно считаются приоритетными для женской аудитории. Для производителей это не секрет, поэтому именно компактные автомобили в техническом плане больше всего соответствуют потребностям девочек, девушек и женщин. Современный же авторынок выпускает модели для всех ценовых категорий: от ультрабюджетных до премиум-сегмента.

Особенности выбора авто для девушки

Женщины обращают внимание на компактные, визуальные красивые автомобили. Чаще всего — хэтчбеки, лифтбеки. Значительно реже — седаны и универсалы.

Для женщин большое значение имеет:
  • размер кузова;
  • автоматическая трансмиссия;
  • цвет модели;
  • техническое оснащение;
  • эргономичность (комфортное внутреннее пространство).

Современные автоледи предпочитают ярким цветам более спокойные оттенки: белый, серый и черный. Поэтому стереотипная красная иномарка уже вряд ли является пределом мечтаний каждой девушки. Подойдёт небольшой, ухоженный автомобиль сегмента А или В, не старше 5 лет, на котором легко и приятно ездить в городском потоке.

Как приобрести качественную и недорогую машину: советы мастеров

Параметры для определения качества автомобиля:
  • стоимость запчастей (оригиналы стоят дороже, б/у и дубликаты можно купить дешевле);
  • расход топлива (чем меньше, тем лучше);
  • мощность двигателя (от мощности зависит налог на транспорт);
  • установленные сроки проведения TO;
  • пробег автомобиля, если автомобиль взят на вторичном рынке;
  • цена ТС.

Топ лучших моделей по ценовой категории для прекрасного пола

Автомобили можно разделить на три сегмента: бюджетный, средний и премиальный. Лучшие представители каждой из этих категорий указаны в данном топе.

Бюджетные автомобили до 500 000 рублей

Автомобилидо 500 тыс. рублейвходят в категорию бюджетных и лучше всего подойдут для начинающих автоледи в качестве первого транспортного средства. Основу категории составляют небольшие машины B-класса.

Сitroen C1

Сitroen C1


C1 — это малолитражный компактный городской автомобиль с множеством вариантов персонализации (хэтчбек с тремя и пятью дверями, кабриолет). Эксплуатационные расходы низкие, а вот ходовые качества наоборот.

Плюсы:
  • экстерьер;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • комфортная езда.
Минусы:
  • тесные задние сиденья;
  • шумный двигатель.

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti


Lacetti - это автомобиль среднего класса, пришедший на замену хэтчбеку Daewoo Nubira. Оба заменены в 2009 году на Chevrolet Cruze.

Плюсы:
  • автоматическое переключение передач без задержки;
  • лёгкий старт в жару и мороз;
  • крупные наружные зеркала;
  • подсветка приборной панели с возможностью регулировки яркости.
Минусы:
  • повышенный расход топлива;
  • при пробеге более 50 тыс. км происходит перекос дверей и закрывать их становится трудно;
  • ухудшение динамики при включении кондиционера;
  • чувствительность к качеству топлива;
  • хлипкие элементы кузова.

Peugeot 208

Peugeot 208


Хэтчбек Peugeot 208 — автомобиль из сегмента малолитражек. Это субкомпактный автомобиль с множеством доступных двигателей.

Плюсы:
  • дизайнерские решения;
  • множество вариантов спецификации;
  • система безопасности.
Минусы:
  • высокая стоимость;
  • нет бесключевого входа и камеры заднего вида;
  • шумный двигатель.

Ford Fiesta

Ford Fiesta


Ford Fiesta 2019 года выпуска является типичным малолитражным автомобилем среднего класса. Он предлагает управляемость и маневренность, но в то же время имеет тесные задние сиденья, маленькое багажное пространство и в целом невысокую вместительность салона.

Плюсы:
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • тормоза;
  • 7 подушек безопасности, контроль устойчивости.
Минусы:
  • тесные задние сиденья;
  • размер багажника;
  • высокая цена, по сравнению с конкурентами.

Peugeot 107

Peugeot 107


Peugeot 107 — это хороший вариант для начинающих женщин-водителей. Легко управляется и имеет хорошую эргономику, благодаря чему подходит для городского стиля вождения.

Плюсы:
  • приятная езда;
  • бодрый, но при этом экономичный двигатель;
  • цена;
  • электроника.
Минусы:
  • на высоких скоростях начинает шуметь;
  • небольшой размер багажника.

SkodaFabia

SkodaFabia


Skoda Fabia — это некрупный утилитарный микрокар с внушительным выбором экономичных двигателей, вместительным багажником и просторным салоном. Хорошо подойдёт практичным городским женщинам.

Плюсы:
  • много места в багажнике и салоне;
  • экономичность и утилитарность во всём.
Минусы:
  • езда на нём довольно скучная и медленная.

Nissan Micra

Nissan Micra


Nissan Micra привносит в классический дизайн компактной малолитражки футуристический внешний вид и дизайн салона. Но по цене он обойдётся чуть дороже, чем некоторые альтернативы.

Плюсы:
  • внешний вид и интерьер;
  • тихая и мягкая езда;
  • экономичность.
Минусы:
  • дороже многих конкурентов;
  • недостаточно простора в задней части салона;
  • скромная производительность.

Renault Clio

Renault Clio


Субкомпактный пятиместный хетчбек "В"-класса с отличной эргономикой салона. Легкий, маневренный и практичный, он справляется с городским автомобильным потоком, но явно не предназначен для езды в своё удовольствие.

Плюсы:
  • интерьер;
  • много внутреннего пространства;
  • качественная мультимедийная система.
Минусы:
  • экстерьер практически не изменился по сравнению со старыми моделями;
  • довольно простенькие комплектации.

Lifan Smily

Lifan Smily


Мини 5-дверный хэтчбэк в обновленном классическом дизайне. Лёгкий, быстроходный, утонченный, с налётом классики, он придётся на вкус городским автоледи.

Плюсы:
  • внешний вид;
  • множество стандартного оборудования.
Минусы:
  • слабый двигатель;
  • броский интерьер.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark


Chevrolet Spark 2022 года - это утилитарная малолитражка с кузовом типа хэтчбек. Обладает высокой маневренностью и хорошо оснащена технически, но довольно медленно набирает скорость и имеет ограниченное место в задней части салона.

Плюсы:
  • маневренность;
  • комфортная езда;
  • техническая начинка;
  • множество выдвижных ящичков и отделений, специально для женской аудитории;
  • надежность.
Минусы:
  • вялая езда по трассе;
  • не хватает нескольких базовых функций;
  • небольшое багажное отделение.

Hyundai Getz

Hyundai Getz


Hyundai Getz — это пятидверный хэтчбек с высоким кузовом, но небольшими габаритами самого автомобиля. Подойдёт для неторопливой езды в черте города для двоих.

Плюсы:
  • эргономичная организация свободного пространства;
  • техническое оснащение;
  • компактные размеры.
Минусы:
  • броский экстерьер;
  • ограниченный интерьер;
  • тяжелая подвеска, снижающая комфорт от управления машиной.

Matiz

Matiz


Matiz — это небольшой пятиместный автомобиль А-класса от корейского автопроизводителя Daewoo Motors (ранее — GM Korea).


Плюсы:Well done! You successfully read this important alert message.
  • экстерьер;
  • широкое внутреннее пространство;
  • экономичность.
Минусы:
  • слабая антикоррозийная стойкость;
  • слабая безопасность.

Машины для женщин до — 1 000 000 рублей

В ценовой сегмент "до миллиона" в России входят в основном укомплектованные субкомпакты, седаны и хетчбэки В-класса. Также популярны бюджетные кроссоверы.

Lada Vesta

Lada Vesta


Lada Vesta - это компактный семейный седан производства АвтоВАЗа со слабым двигателем и небольшой грузоподъемностью, но при этом отличными ходовыми качествами и экономичностью.

Плюсы:
  • цена;
  • ремонтопригодность;
  • ходовые качества;
  • экономичность;
  • регулировка сидений.
Минусы:
  • качество сборки;
  • низкая надежность;
  • недолговечность;
  • дизайн салона;
  • невысокая маневренность.

KIA Cerato

KIA Cerato


Kia Cerato — это компактный автомобиль, относящийся к тому, что называют С-классом - классу небольших семейных автомобилей, которые находятся посередине между малолитражками и средними авто. Он выпускается компанией Kia Motors уже больше четырех поколений: с 2003 года по настоящее время. При покупке доступны три вида кузова: купе, седан и хэтчбек.

Плюсы:
  • эргономика внутреннего пространства;
  • управление;
  • автоматическое торможение в стандартной комплектации.
Минусы:
  • слабый двигатель во всех комплектациях кроме GT;
  • экономия топлива.

Opel Corsa

Opel Corsa


Субкомпактный хэтчбек класса "В". Пятидверный в стандартной модификации или трёхдверный или в кузове купе. Обладает хорошим техническим оснащением и отличными ходовыми качествами.

Плюсы:
  • комплектация;
  • шустрый двигатель;
  • ходовые качества;
  • шумоизоляция.
Минусы:
  • система охлаждения;
  • мало пространства в багажнике.

Toyota Yaris

Toyota Yaris


Недорогой малолитражный автомобиль с вместительным багажником. Идеален для шопинга и небольших путешествий.

Плюсы:
  • множество стандартных функций;
  • качество сборки;
  • экономичность;
  • хорошая управляемость для своего класса.
Минусы:
  • ускорение медленное даже для малолитражного сегмента;
  • компактность салона может стать проблемой для высоких водителей;
  • наличие спортивной подвески идёт в ущерб комфортной езде;
  • ограниченное внутреннее пространство.

Kia Rio

Kia Rio


Автомобиль малого класса Kia Rio является самой продаваемой моделью компании Kia Motors и наиболее востребованной иномаркой в России вообще. Последняя версия четвертого поколения имеет просторный салон, комфортное управление и продвинутое техническое оснащение.

Плюсы:
  • улучшенная шумоизоляция;
  • качество сборки и материалов;
  • 1,0-литровый бензиновый двигатель;
  • семилетняя гарантия (ведущая в отрасли).
Минусы:
  • некомфортно ездить на трассе;
  • нет ощущения рулевого управления;
  • модель не сильно выделяется на фоне конкурентов.

Hyundai I10

Hyundai I10


Комфортный супермини хэтчбэк, популярный европейских городских женщин. В стандартной 5-дверной комплектации, несмотря на небольшие размеры, имеет просторное внутреннее пространство.

Плюсы:
  • стильный экстерьер;
  • управляемость;
  • размер багажника.
Минусы: скучный интерьер.

KIA Picanto

KIA Picanto


Kia Picanto — маневренная малолитражка от Kia Motors. Подходит для любых поездок, отлично выглядит и имеет просторный багажник.

Плюсы:
  • много места в багажнике;
  • динамика и маневренность;
  • семилетняя гарантия.
Минусы:
  • на трассе может быть некомфортно;
  • мало простора в задней части салона.

Автомобили для женщин дороже 1 миллиона рублей

Микрокары, автомобили класса "А" и "В" в России считаются премиальными. Топ лучших легковых автомобилей по цене дороже 1 000 000 рублей:

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf


VW Golf MK8 — отличный семейный автомобиль. Хорошая управляемость и множество вариантов спецификации делают эту модель перспективной как для начинающих водительниц, так и для ветеранов.

Плюсы:
  • дизайн и качество сборки;
  • пробивные характеристики двигателя;
  • комфортное вождение;
  • просторный багажник.

Минусы: ограниченное пространство для плеч в задней части салона.

Toyota Corolla

Toyota Corolla


Toyota Corolla — это удобный и хорошо управляемый гибрид с низкими эксплуатационными расходами. Хотя некоторым может не понравиться его утилитарность.

Плюсы:
  • стандарты безопасности;
  • просторный салон;
  • надежность;
  • качество сборки.
Минусы:
  • маленький багажник;
  • отсутствуют задние вентиляционные отверстия и USB-порты на задних сиденьях;
  • отсутствует мониторинг слепых зон.

Mazda 3

Mazda 3


Надежный и практичный японский автомобиль. Производительный и технически совершенный.

Плюсы:
  • интерьер;
  • ходовые показатели;
  • надежность и качество сборки;
  • лучшая управляемость и маневренность в своём классе.
Минусы:
  • ограниченное пассажирское пространство;
  • расход топлива высоковат.

MINI Cooper

MINI Cooper


Субкомпактный хэтч В класса, выпускающийся с пятью или тремя дверьми. Подойдёт любителям классического дизайна.

Плюсы:
  • экстерьер;
  • динамика;
  • ходовые качества;
  • низкий расход топлива.
Минусы:
  • маленький багажник;
  • капризный мотор.

Лучшие машины – автомат

Топ-5 автомобилей для девушек с автоматической коробкой передач:
  • Toyota Land Cruiser 200;
  • Hyundai Solaris;
  • Kia Rio;
  • Toyota Corolla;
  • Mazda 6.

Внедорожники и кроссоверы

Топ-5 машин для бездорожья для женщин:
  • Toyota Fortuner;
  • Skoda Kodiaq;
  • Mitsubishi Outlander;
  • Peugeot 5008;
  • Hyundai Santa Fe.

Седаны и хэтчбеки

Топ-5 автомобилей В-класса для женщин:
  • Renault Logan;
  • KIA Rio;
  • Peugeot 208;
  • Hyundai Solaris;
  • LADA Granta.

Что выбрать для девушки, которая только окончила автошколу?

Для городской женщины подойдёт любой бюджетный хэтчбек в стартовой комплектации:
  • компактный, но не яркий Kia Rio или Renault Logan;
  • стильный, но более дорогой Picanto или Kia Soul.
Подходящим подарком для жены, только что получившей права, может стать отечественная Granta

— недорогая машина с четырьмя типами кузова на выбор.
В этом топе продемонстрированы только популярные на российском рынке автомобили. Kia и Hyundai уже традиционно возглавляют списки самых дамских марок. И если на Западе, особенно в США на вершине популярности находится Toyota, то в России именномодели Kia стали эталонами автомобильного дизайна для женщин.

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Артем Шалыгин
Артем Шалыгин
Автолюбитель и главный редактор сайта. Эксперт по автомобильным законам и штрафам.
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