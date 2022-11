Популярные машины для женщин и критерии выбора

Небольшие автомобили с автоматом традиционно считаются приоритетными для женской аудитории. Для производителей это не секрет, поэтому именно компактные автомобили в техническом плане больше всего соответствуют потребностям девочек, девушек и женщин. Современный же авторынок выпускает модели для всех ценовых категорий: от ультрабюджетных до премиум-сегмента.

Особенности выбора авто для девушки

Женщины обращают внимание на компактные, визуальные красивые автомобили. Чаще всего — хэтчбеки, лифтбеки. Значительно реже — седаны и универсалы.

Для женщин большое значение имеет:

размер кузова;

автоматическая трансмиссия;

цвет модели;

техническое оснащение;

эргономичность (комфортное внутреннее пространство).

Современные автоледи предпочитают ярким цветам более спокойные оттенки: белый, серый и черный. Поэтому стереотипная красная иномарка уже вряд ли является пределом мечтаний каждой девушки. Подойдёт небольшой, ухоженный автомобиль сегмента А или В, не старше 5 лет, на котором легко и приятно ездить в городском потоке.

Как приобрести качественную и недорогую машину: советы мастеров

Параметры для определения качества автомобиля:

стоимость запчастей (оригиналы стоят дороже, б/у и дубликаты можно купить дешевле);

расход топлива (чем меньше, тем лучше);

мощность двигателя (от мощности зависит налог на транспорт);

установленные сроки проведения TO;

пробег автомобиля, если автомобиль взят на вторичном рынке;

цена ТС.

Топ лучших моделей по ценовой категории для прекрасного пола

Автомобили можно разделить на три сегмента: бюджетный, средний и премиальный. Лучшие представители каждой из этих категорий указаны в данном топе.

Бюджетные автомобили до 500 000 рублей

Автомобилидо 500 тыс. рублейвходят в категорию бюджетных и лучше всего подойдут для начинающих автоледи в качестве первого транспортного средства. Основу категории составляют небольшие машины B-класса.

Сitroen C1

C1 — это малолитражный компактный городской автомобиль с множеством вариантов персонализации (хэтчбек с тремя и пятью дверями, кабриолет). Эксплуатационные расходы низкие, а вот ходовые качества наоборот.

Плюсы:

экстерьер;

низкие эксплуатационные расходы;

комфортная езда.

Минусы:

тесные задние сиденья;

шумный двигатель.

Chevrolet Lacetti

Lacetti - это автомобиль среднего класса, пришедший на замену хэтчбеку Daewoo Nubira. Оба заменены в 2009 году на Chevrolet Cruze.

Плюсы:

автоматическое переключение передач без задержки;

лёгкий старт в жару и мороз;

крупные наружные зеркала;

подсветка приборной панели с возможностью регулировки яркости.

Минусы:

повышенный расход топлива;

при пробеге более 50 тыс. км происходит перекос дверей и закрывать их становится трудно;

ухудшение динамики при включении кондиционера;

чувствительность к качеству топлива;

хлипкие элементы кузова.

Peugeot 208

Хэтчбек Peugeot 208 — автомобиль из сегмента малолитражек. Это субкомпактный автомобиль с множеством доступных двигателей.

Плюсы:

дизайнерские решения;

множество вариантов спецификации;

система безопасности.

Минусы:

высокая стоимость;

нет бесключевого входа и камеры заднего вида;

шумный двигатель.

Ford Fiesta

Ford Fiesta 2019 года выпуска является типичным малолитражным автомобилем среднего класса. Он предлагает управляемость и маневренность, но в то же время имеет тесные задние сиденья, маленькое багажное пространство и в целом невысокую вместительность салона.

Плюсы:

низкие эксплуатационные расходы;

тормоза;

7 подушек безопасности, контроль устойчивости.

Минусы:

тесные задние сиденья;

размер багажника;

высокая цена, по сравнению с конкурентами.

Peugeot 107

Peugeot 107 — это хороший вариант для начинающих женщин-водителей. Легко управляется и имеет хорошую эргономику, благодаря чему подходит для городского стиля вождения.

Плюсы:

приятная езда;

бодрый, но при этом экономичный двигатель;

цена;

электроника.

Минусы:

на высоких скоростях начинает шуметь;

небольшой размер багажника.

SkodaFabia

Skoda Fabia — это некрупный утилитарный микрокар с внушительным выбором экономичных двигателей, вместительным багажником и просторным салоном. Хорошо подойдёт практичным городским женщинам.

Плюсы:

много места в багажнике и салоне;

экономичность и утилитарность во всём.

Минусы:

езда на нём довольно скучная и медленная.

Nissan Micra

Nissan Micra привносит в классический дизайн компактной малолитражки футуристический внешний вид и дизайн салона. Но по цене он обойдётся чуть дороже, чем некоторые альтернативы.

Плюсы:

внешний вид и интерьер;

тихая и мягкая езда;

экономичность.

Минусы:

дороже многих конкурентов;

недостаточно простора в задней части салона;

скромная производительность.

Renault Clio

Субкомпактный пятиместный хетчбек "В"-класса с отличной эргономикой салона. Легкий, маневренный и практичный, он справляется с городским автомобильным потоком, но явно не предназначен для езды в своё удовольствие.

Плюсы:

интерьер;

много внутреннего пространства;

качественная мультимедийная система.

Минусы:

экстерьер практически не изменился по сравнению со старыми моделями;

довольно простенькие комплектации.

Lifan Smily

Мини 5-дверный хэтчбэк в обновленном классическом дизайне. Лёгкий, быстроходный, утонченный, с налётом классики, он придётся на вкус городским автоледи.

Плюсы:

внешний вид;

множество стандартного оборудования.

Минусы:

слабый двигатель;

броский интерьер.

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark 2022 года - это утилитарная малолитражка с кузовом типа хэтчбек. Обладает высокой маневренностью и хорошо оснащена технически, но довольно медленно набирает скорость и имеет ограниченное место в задней части салона.

Плюсы:

маневренность;

комфортная езда;

техническая начинка;

множество выдвижных ящичков и отделений, специально для женской аудитории;

надежность.

Минусы:

вялая езда по трассе;

не хватает нескольких базовых функций;

небольшое багажное отделение.

Hyundai Getz

Hyundai Getz — это пятидверный хэтчбек с высоким кузовом, но небольшими габаритами самого автомобиля. Подойдёт для неторопливой езды в черте города для двоих.

Плюсы:

эргономичная организация свободного пространства;

техническое оснащение;

компактные размеры.

Минусы:

броский экстерьер;

ограниченный интерьер;

тяжелая подвеска, снижающая комфорт от управления машиной.

Matiz

Matiz — это небольшой пятиместный автомобиль А-класса от корейского автопроизводителя Daewoo Motors (ранее — GM Korea).



экстерьер;

широкое внутреннее пространство;

экономичность.

Минусы:

слабая антикоррозийная стойкость;

слабая безопасность.

Машины для женщин до — 1 000 000 рублей

В ценовой сегмент "до миллиона" в России входят в основном укомплектованные субкомпакты, седаны и хетчбэки В-класса. Также популярны бюджетные кроссоверы.

Lada Vesta

Lada Vesta - это компактный семейный седан производства АвтоВАЗа со слабым двигателем и небольшой грузоподъемностью, но при этом отличными ходовыми качествами и экономичностью.

Плюсы:

цена;

ремонтопригодность;

ходовые качества;

экономичность;

регулировка сидений.

Минусы:

качество сборки;

низкая надежность;

недолговечность;

дизайн салона;

невысокая маневренность.

KIA Cerato

Kia Cerato — это компактный автомобиль, относящийся к тому, что называют С-классом - классу небольших семейных автомобилей, которые находятся посередине между малолитражками и средними авто. Он выпускается компанией Kia Motors уже больше четырех поколений: с 2003 года по настоящее время. При покупке доступны три вида кузова: купе, седан и хэтчбек.

Плюсы:

эргономика внутреннего пространства;

управление;

автоматическое торможение в стандартной комплектации.

Минусы:

слабый двигатель во всех комплектациях кроме GT;

экономия топлива.

Opel Corsa

Субкомпактный хэтчбек класса "В". Пятидверный в стандартной модификации или трёхдверный или в кузове купе. Обладает хорошим техническим оснащением и отличными ходовыми качествами.

Плюсы:

комплектация;

шустрый двигатель;

ходовые качества;

шумоизоляция.

Минусы:

система охлаждения;

мало пространства в багажнике.

Toyota Yaris

Недорогой малолитражный автомобиль с вместительным багажником. Идеален для шопинга и небольших путешествий.

Плюсы:

множество стандартных функций;

качество сборки;

экономичность;

хорошая управляемость для своего класса.

Минусы:

ускорение медленное даже для малолитражного сегмента;

компактность салона может стать проблемой для высоких водителей;

наличие спортивной подвески идёт в ущерб комфортной езде;

ограниченное внутреннее пространство.

Kia Rio

Автомобиль малого класса Kia Rio является самой продаваемой моделью компании Kia Motors и наиболее востребованной иномаркой в России вообще. Последняя версия четвертого поколения имеет просторный салон, комфортное управление и продвинутое техническое оснащение.

Плюсы:

улучшенная шумоизоляция;

качество сборки и материалов;

1,0-литровый бензиновый двигатель;

семилетняя гарантия (ведущая в отрасли).

Минусы:

некомфортно ездить на трассе;

нет ощущения рулевого управления;

модель не сильно выделяется на фоне конкурентов.

Hyundai I10

Комфортный супермини хэтчбэк, популярный европейских городских женщин. В стандартной 5-дверной комплектации, несмотря на небольшие размеры, имеет просторное внутреннее пространство.

Плюсы:

стильный экстерьер;

управляемость;

размер багажника.

Минусы: скучный интерьер.

KIA Picanto

Kia Picanto — маневренная малолитражка от Kia Motors. Подходит для любых поездок, отлично выглядит и имеет просторный багажник.

Плюсы:

много места в багажнике;

динамика и маневренность;

семилетняя гарантия.

Минусы:

на трассе может быть некомфортно;

мало простора в задней части салона.

Автомобили для женщин дороже 1 миллиона рублей

Микрокары, автомобили класса "А" и "В" в России считаются премиальными. Топ лучших легковых автомобилей по цене дороже 1 000 000 рублей:

Volkswagen Golf

VW Golf MK8 — отличный семейный автомобиль. Хорошая управляемость и множество вариантов спецификации делают эту модель перспективной как для начинающих водительниц, так и для ветеранов.

Плюсы:

дизайн и качество сборки;

пробивные характеристики двигателя;

комфортное вождение;

просторный багажник.

Минусы: ограниченное пространство для плеч в задней части салона.

Toyota Corolla

Toyota Corolla — это удобный и хорошо управляемый гибрид с низкими эксплуатационными расходами. Хотя некоторым может не понравиться его утилитарность.

Плюсы:

стандарты безопасности;

просторный салон;

надежность;

качество сборки.

Минусы:

маленький багажник;

отсутствуют задние вентиляционные отверстия и USB-порты на задних сиденьях;

отсутствует мониторинг слепых зон.

Mazda 3

Надежный и практичный японский автомобиль. Производительный и технически совершенный.

Плюсы:

интерьер;

ходовые показатели;

надежность и качество сборки;

лучшая управляемость и маневренность в своём классе.

Минусы:

ограниченное пассажирское пространство;

расход топлива высоковат.

MINI Cooper

Субкомпактный хэтч В класса, выпускающийся с пятью или тремя дверьми. Подойдёт любителям классического дизайна.

Плюсы:

экстерьер;

динамика;

ходовые качества;

низкий расход топлива.

Минусы:

маленький багажник;

капризный мотор.

Лучшие машины – автомат

Топ-5 автомобилей для девушек с автоматической коробкой передач:

Toyota Land Cruiser 200;

Hyundai Solaris;

Kia Rio;

Toyota Corolla;

Mazda 6.

Внедорожники и кроссоверы

Топ-5 машин для бездорожья для женщин:

Toyota Fortuner;

Skoda Kodiaq;

Mitsubishi Outlander;

Peugeot 5008;

Hyundai Santa Fe.

Седаны и хэтчбеки

Топ-5 автомобилей В-класса для женщин:

Renault Logan;

KIA Rio;

Peugeot 208;

Hyundai Solaris;

LADA Granta.

Что выбрать для девушки, которая только окончила автошколу?

Для городской женщины подойдёт любой бюджетный хэтчбек в стартовой комплектации:

компактный, но не яркий Kia Rio или Renault Logan;

стильный, но более дорогой Picanto или Kia Soul.

Подходящим подарком для жены, только что получившей права, может стать отечественная Granta

— недорогая машина с четырьмя типами кузова на выбор.

В этом топе продемонстрированы только популярные на российском рынке автомобили. Kia и Hyundai уже традиционно возглавляют списки самых дамских марок. И если на Западе, особенно в США на вершине популярности находится Toyota, то в России именномодели Kia стали эталонами автомобильного дизайна для женщин.